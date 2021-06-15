«Пламя Аркаима»: Текслер заявил о развитии уникального музея-заповедника

Губернатор побывал на фестивале исторической реконструкции в музее-заповеднике "Аркаим". Фото: министерство культуры Челябинской области.

В минувшие выходные в музее-заповеднике «Аркаим» в пятый раз прошел фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Более 1,8 тыс. гостей прибыли на праздник офлайн; еще более 1,4 тыс. увидели трансляцию праздника в Интернете.

Темой праздника стал Бронзовый век на Южном Урале: гости познакомились с археологической культурой Бронзового века евразийских степей. Синташтинско-аркаимская культура в историческом контексте соседствует шумерской и древнеегипетской.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, почетным гостем фестиваля стал губернатор Алексей Текслер. На Аркаиме он побывал впервые. Руководитель региона собрал на совещание совещание со специалистами, побывал в казачьей усадьбе, пообщался с реконструкторами, осмотрел реплики оружия, одежды, украшений. Вывод Алексея Текслера: нужно больше внимания уделять развитию уникального места.

— У заповедника хороший туристический потенциал. Со специалистами мы обсудили, что нужна хорошая инфраструктура, музейная и для проживания гостей. Будем территорию развивать — сказал глава региона.

Кстати, фестиваль «Пламя Аркаима» два года назад вошел в календарь мероприятий Всемирной организации экспериментальной археологии EXARC, что показывает его соответствие высоким научным стандартам аутентичности.

Чтобы южноуральский фестиваль посетило как можно больше участников-реконструкторов, скорее всего, даты его проведения подкорректируют. По словам директора заповедника Валерия Волика, наш праздник проходит на 12 июня, и в эти же дни фестиваль реконструкции проводит Москва.

— Если сдвинуть даты, то нам удастся значительно расширить и обогатить географию фестиваля, — пояснил Волик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что носили чиновники бронзового века и как появились первые медные ГОКи: гостей «Аркаима» вернули в прошлое (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru