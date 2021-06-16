Строительство очистных в Челябинской области обернулось делом о хищении из бюджета 2,7 млн рублей

Деньги организация, по версии следствия, получила за работы, которые фактически не выполнила. Фото: Алиса ТИТКО

В Челябинской области возбудили уголовное дело о хищении 2,7 миллиона рублей из бюджета при строительстве системы водоочистки и обеззараживания вода в Кропачево. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

— Материалы проверки расходования бюджета по госпрограмме «Чистая вода» легли в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, возбужденного следственным управление СК по Челябинской области, — рассказали в КСП региона. — В 2017-2018 годах уфимская компания-подрядчик ООО «Управление механизированных работ» получила оплату из бюджета за фактически невыполненные ими работы в Кропачево. Ущерб составил более 2,7 миллиона рублей.

Ранее по данному факту уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) возбудили в отношении экс-главы Кропачево. Рассказываем, что ей грозит.

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