Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2021 9:24

Строительство очистных в Челябинской области обернулось делом о хищении из бюджета 2,7 млн рублей

Работы проводила подрядная организация из Уфы
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Деньги организация, по версии следствия, получила за работы, которые фактически не выполнила.

Деньги организация, по версии следствия, получила за работы, которые фактически не выполнила.

Фото: Алиса ТИТКО

В Челябинской области возбудили уголовное дело о хищении 2,7 миллиона рублей из бюджета при строительстве системы водоочистки и обеззараживания вода в Кропачево. Об этом в среду, 16 июня, сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

— Материалы проверки расходования бюджета по госпрограмме «Чистая вода» легли в основу уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, возбужденного следственным управление СК по Челябинской области, — рассказали в КСП региона. — В 2017-2018 годах уфимская компания-подрядчик ООО «Управление механизированных работ» получила оплату из бюджета за фактически невыполненные ими работы в Кропачево. Ущерб составил более 2,7 миллиона рублей.

Ранее по данному факту уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ) возбудили в отношении экс-главы Кропачево. Рассказываем, что ей грозит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru