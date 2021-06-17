Сделать качественно и в срок: Текслер побывал на строящейся набережной в Челябинске

Алексей Текслер инспектировал строящуюся набережную в Челябинске. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Сегодня, 17 июня, губернатор Челябинской области побывал на одном из знаковых для Челябинска объектов — строящейся набережной за филармонией. С подписчиками в социальной сети Инстаграм он поделился:

«Стараюсь лично бывать на важных областных стройках. Например, на возведении новой набережной в Челябинске. Часто это делаю без сопровождающих, хочу составить собственное впечатление».

Губернатор подчеркнул: работы на объекте еще много. Главное — сделать качественно и в срок. Это долгожданный объект, срывов и задержек быть не должно.

В Челябинской области в разгаре строительный сезон: большие задачи решаются в каждом городе и районе. Текслер напомнил подрядчикам, что они должны осознавать ответственность перед жителями. И работать на совесть, ведь и парк, и сквер, и отремонтированный двор, больницы, школы, детские сады люди очень ждут.

Подписчиков губернатор попросил писать о нареканиях, если они есть.

Напомним, набережную за филармонией должны сдать до 20 августа этого года.

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