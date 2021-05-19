Сложно поверить, что через три месяца все будет готово Фото: администрация Челябинска

Набережную реки Миасс за челябинской филармонией обещают сдать до 20 августа этого года. Да, это тот самый многострадальный участок, по которому горожане уже полгода как должны были гулять, но сроки сорвались. Как сообщает мэрия, на сегодняшний день набережная готова на 55%. Из объемов, запланированных на 2021 год, выполнено 10%.

— В настоящее время ведутся работы по прокладке и устройству сетей наружного освещения, а также ливневого водоотводного лотка, — сообщили в администрации Челябинска. — Уже просматривается будущий Сквер искусств. Здесь разместят детские площадки с мягким покрытием и зоны отдыха.

Это сквер, который проглядывается Фото: администрация Челябинска

Представитель компании «Строймеханизация» заявил, что подготовительные работы подошли к концу, и со следующей недели начнется укладка гранитной плитки. К счастью, высокого бетонного забора не будет — здесь поставят прозрачное ограждение, чтобы не закрывать вид на воду.

Судя по фотографиям, у подрядчиков есть главное — оптимизм и амбиции. Ведь без двух этих составляющих доделать набережную к концу лета будет тяжеловато.

Фото: администрация Челябинска

Напомним, набережная является одним из самых многострадальных проектов Челябинска. Изначально планировалось, что ее откроют 15 декабря 2020 года, но с самого начала все пошло наперекосяк. Пока подрядчик готовился к работе, мэрия заплатила часть денег по контракту другой компании, тем самым отдав проект им. Потом во время строительства обнаружили древнюю подпорную стену, из-за чего тоже пришлось приостановить работы.

Под конец 2020 года делами заинтересовалась прокуратура и сделала виноватой администрацию города. Как оказалось, управление дорожного хозяйства вовремя не получило разрешение на строительство. Позже губернатор региона Алексей Текслер заявил, что набережную достроят в 2021 году. А в начале апреля из-за паводка строительный участок набережной затопило. Выглядело так себе.

Фото: администрация Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru