Жителей Челябинской области попросили не ехать на Аркаим в день летнего солнцестояния

Каждый год на фестиваль съезжаются тысячи туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство Культуры Челябинской области порекомендовало южноуральцам воздержаться от поездок на Аркаим в период с 19 по 22 июня. Причиной этому послужила вспышка COVID-19 в нескольких регионах России.

— В день летнего солнцестояния на Аркаиме собирается многотысячная толпа. Это всегда было чревато опасностью возникновения пожаров и прочих инцидентов. Теперь к этому прибавился риск распространения инфекции, который возрастает в несколько раз в связи с тем, что мероприятие носит стихийный характер и за соблюдением мер предосторожности следить проблематично, — заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — Уважаемые земляки и гости, я вас прошу отложить поездку на Аркаим до более благоприятного времени. Поберегите себя и своих близких.

Напомним, ранее в Челябинской области перенесли не неопределенный срок Бажовский фестиваль, а Ильменский и вовсе был отменен. Это было сделано, чтобы предотвратить риск распространения инфекции.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников.Также за сутки скончались 5 человек. У всех был диагностирован COVID-19. Общее число заболевших составляет 64 514. Всего за время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,38 миллиона человек.

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