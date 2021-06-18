В МЧС назвали предварительную причину пожара на птицефабрике Косилова под Челябинском

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар на птицефабрике «Равис», принадлежащей бывшему вице-губернатору Челябинской области Андрею Косилову, мог произойти из-за удара молнии. Такую предварительную причину возгорания в пятницу, 18 июня, озвучили в региональном ГУ МЧС.

— Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за грозового разряда, попавшего в кровлю птичника, — рассказали в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства. — Пожарные приложили огромные усилия, чтобы огонь, охвативший сгораемые конструкции кровли, не уничтожил здание. Удалось спасти и некоторое количество птицы. Работники предприятия самостоятельно эвакуировались до прибытия сотрудников МЧС.

Первые спасенные. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На месте ЧП в поселке Рощино работали 83 человека и 26 пожарных машин. На месте пожара создали три боевых участка, работали два звена газодымозащитной службы. В 21:18 пожар на птицефабрике был локализован, а к 22:40 открытое горение ликвидировали.

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