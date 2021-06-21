Танцевали и смеялись: что происходило во дворе, где Челябинец дал ремня девушкам

Кадр с видео: 74.chp/instagram.com

В соцсетях появилось еще одно видео из двора в «Академ Riverside», где мужчина дал ремня компании девушек, которые отдыхали прямо под окнами ранним утром в минувшее воскресенье. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в сообществе 74.chp в Instagram. К сожалению, звука нет, — иначе это бы многое объяснило.

— Вы наверно видели, как разъяренный мужчина отхлестал ремнем трех подруг, которые курили кальян под окнами многоэтажки в Челябинске. Вот видео того, что стало причиной такого поведения, — говорится в описании видео.

На записи видно, что девушки танцуют и смеются. Было ли это в полной тишине, — еще предстоит выяснить. Только вот полиция за такое самоуправство вряд ли поставит «лайк».

— Заявление от одной из пострадавших зарегистрировано 20 июня в 6:33, — кратко прокомментировали корреспонденту КП-Челябинск в полицейском главке. — Проводится проверка.

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