В Челябинске возобновят скандальный ремонт Комсомольского проспекта

Независимый эксперт не поддержал недовольство челябинцев по поводу островков безопасности Фото: Елена КОРОБКО

В Челябинске снова приступят к ремонту Комсомольского проспекта, который останавливали для проверки. Независимый эксперт, изучавший планы работ, одобрил большую часть проекта.

Новую схему Комсомольского проспекта комитет дорожного хозяйства представит 22 июня. После этого, по словам замглавы города Максима Куляшова, возможно будет приступить к работе.

— На прошлой неделе было получено заключение эксперта. В целом все применяемые инженерные решения поддержаны. Высказан ряд замечаний, носящих локальный характер, — рассказал на аппаратном совещании в мэрии Максим Куляшов.

Он добавил, что проверку проводит также прокуратура. Специалисты надзорного ведомства выясняют, есть ли у организаторов ремонта полномочия изменять организацию движения.

— В технические детали, такие как ширина островков безопасности, они не будут вникать, — сообщил Максим Куляшов.

— А кто будет вникать? Вы мне предлагаете вникать? — возмутилась мэр Наталья Котова.

— Мы выслушали всех экспертов, с чем-то согласились, в чем-то есть собственное мнение. Будем докладывать вам об окончательном варианте, — пообещал замглавы города.

Напомним, начавшийся весной ремонт Комсомольского проспекта возмутил горожан. Автомобилисты были недовольны обустройством островков безопасности разного размера и сужением проезжей части. Челябинцы опасались также, что вместо газонов на островках безопасности уложат плитку. Из-за многочисленных вопросов к проекту ремонт приостановили 7 июня для проведения экспертизы.

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