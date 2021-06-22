Куда расселят жильцов сгоревшего дома в Залесье под Челябинском

Жителей дома и их питомцев успели эвакуировать Фото: Кирилл САДЫКОВ

После удара молнии, из-за которого начался пожар в поселке Залесье под Челябинском, жильцам дома №3 по улице Еловая было предложено переселиться на время в ближайший детский сад. Об этом сообщили в правительстве региона.

Квартирам на верхних этажах понадобится серьезный ремонт Фото: Кирилл САДЫКОВ

— На месте происшествия работает глава Сосновского района Евгений Ваганов. Для жильцов открыли пункт временного размещения в ближайшем детском саду, в случае необходимости места предоставят и в школе Кременкуля, до которой обеспечат транспорт. Также тех, кто разместится в ПВР, обеспечат питанием, на работу уже вызвали поваров, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Соседи готовы приютить погорельцев у себя Фото: Кирилл САДЫКОВ

На месте создан оперативный штаб Фото: Кирилл САДЫКОВ

Свою помощь погорельцам также предлагают и соседи близлежащих домов. В местных пабликах соцсетей размещены сообщения от неравнодушных с предложением о временном переселении.

Напомним, пожар в поселке Залесье произошел вечером во вторник, 22 июня. Как сообщают очевидцы, молния ударила в крышу трехэтажного жилого дома по улице Еловая, 3.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru