Текслер объявил третью волну эпидемии COVID-19 в Челябинской области

В Челябинской области объявлена третья волна эпидемии коронавируса.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во вторник, 22 июня, на областном аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер объявил о начале тртьей волны эпидемии коронавируса. Главам городов и районов он напомнил о росте заболеваемости, об ужесточении мер, предпринимаемых на Южном Урале. Особенно резок всплеск числа заболевших в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске.
Наращивается число коек в ковидных госпиталях, на полную мощность работает новый областной инфекционный центр в Малой Сосновке, где весной были открыты три дополнительных корпуса.
Регион усиливает меры контроля за соблюдением противоэпидемических мер в учреждениях торговли, в транспорте. Особое внимание, по поручению Текслера, — сфере услуг.
САБАНТУЙ ОТМЕНЕН. ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ - НЕТ
Отменены Ильменский и Бажовский фестивали, Бушуевский фестиваль в Златоусте. Не состоится областной Сабантуй в Троицке.
Концертные и кинозалы не должны заполняться полностью, только на 75%. Действует масочный режим и социальное дистанцирование.
Текслер предупредил: он вправе вводить более жесткие ограничения на территории всей области в случае выявленных нарушений.
— Предупреждаю, коллеги, что в случае выявленных нарушений мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета. Такое право у меня есть, — сказал губернатор.
А что по выпускным? Балы разрешены, они пройдут, но с соблюдением всех мер безопасности.
ТЕРРИТОРИЯ, СВОБОДНАЯ ОТ COVID-19
Наиглавнейшая задача — наращивать темпы вакцинации. Мобильные бригады медиков продолжат работу в ТРК, СНТ, в вузах. Муниципалитеты, выполняющие поставленную задачу, премируют: они получат преференции в ограничительных мерах, их поддержат финансово.
В регионе вводится новый статус свободной от ковида территории, если уровень вакцинации составит более 60%.
Губернатор напомнил, что днем ранее он привился от COVID-19 и призвал коллег последовать его примеру. Тем самым побудив вакцинироваться жителей/
Напомним, что все больше предприятий региона поддерживают предложение губернатора по предоставлению дополнительного оплачиваемого выходного дня привившимся от коронавируса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru
ул. Электросварочная (Трубоэлектросварочная).