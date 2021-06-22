Текслер объявил третью волну эпидемии COVID-19 в Челябинской области

В Челябинской области объявлена третья волна эпидемии коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во вторник, 22 июня, на областном аппаратном совещании губернатор Алексей Текслер объявил о начале тртьей волны эпидемии коронавируса. Главам городов и районов он напомнил о росте заболеваемости, об ужесточении мер, предпринимаемых на Южном Урале. Особенно резок всплеск числа заболевших в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске.

Наращивается число коек в ковидных госпиталях, на полную мощность работает новый областной инфекционный центр в Малой Сосновке, где весной были открыты три дополнительных корпуса.

Регион усиливает меры контроля за соблюдением противоэпидемических мер в учреждениях торговли, в транспорте. Особое внимание, по поручению Текслера, — сфере услуг.

САБАНТУЙ ОТМЕНЕН. ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ - НЕТ

Отменены Ильменский и Бажовский фестивали, Бушуевский фестиваль в Златоусте. Не состоится областной Сабантуй в Троицке.

Концертные и кинозалы не должны заполняться полностью, только на 75%. Действует масочный режим и социальное дистанцирование.

Текслер предупредил: он вправе вводить более жесткие ограничения на территории всей области в случае выявленных нарушений.

— Предупреждаю, коллеги, что в случае выявленных нарушений мы оставляем за собой право ограничить проведение различных мероприятий на всей территории муниципалитета. Такое право у меня есть, — сказал губернатор.

А что по выпускным? Балы разрешены, они пройдут, но с соблюдением всех мер безопасности.

ТЕРРИТОРИЯ, СВОБОДНАЯ ОТ COVID-19

Наиглавнейшая задача — наращивать темпы вакцинации. Мобильные бригады медиков продолжат работу в ТРК, СНТ, в вузах. Муниципалитеты, выполняющие поставленную задачу, премируют: они получат преференции в ограничительных мерах, их поддержат финансово.

В регионе вводится новый статус свободной от ковида территории, если уровень вакцинации составит более 60%.

Губернатор напомнил, что днем ранее он привился от COVID-19 и призвал коллег последовать его примеру. Тем самым побудив вакцинироваться жителей/

Напомним, что все больше предприятий региона поддерживают предложение губернатора по предоставлению дополнительного оплачиваемого выходного дня привившимся от коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ул. Электросварочная (Трубоэлектросварочная).