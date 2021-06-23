В Магнитогорске после града с дождем затопило территорию вокруг автовокзала

Фото: скриншот с видео «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Сегодня, 23 июня, в Магнитогорске (Челябинская область) прошел крупный ливень с градом. В результате непогоды были затоплены улицы и автомобильные дороги. Об этом пишут жители города в соцсетях.

— [улицу] Карла Маркса затопило водой больше чем по щиколотку. Перекрёсток Труда и Карла Маркса [выглядит] еще хуже, — пишут жители в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «Вконтакте».

Фото: «Чёрное&Белое Магнитогорск» / vk.com

Больше всего от дождя пострадала территория вокруг автовокзала. По словам местных жителей, такое уже происходит не в первый раз.

— Самое прикольное было, как люди пытались спрятаться в наших гениальных остановочных комплексах - вот это была жесть, а то вокзал затопило – обыденность, — пишут в той же группе жители Магнитогорска.

— С 2014 года не живу в Магнитогорске и ничего не изменилось. Вокзал, К. М в конце самом, Казачка, где вокзал на советской до сих пор плавают. Ничего не меняется, — написала бывшая жительница города.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что в ближайшие сутки в регион снова придут дожди, ливни и град. Причем самый пик непогоды ожидается уже этой ночью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru