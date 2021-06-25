Депутат из Челябинской области отказался от своих обязанностей ради эмиграции в Турцию

Фото: ГУСЕЙНОВ Виктор

В Челябинской области депутат городской думы Миасса от «Единой России» Андрей Берсенев отказался от своего мандата. Причиной такого решения послужил переезд на постоянное место жительство в Турцию. В связи с этим в местную гордуму будут проходить довыборы.

— Во время заседания народные избранники рассмотрели заявление депутата по округу № 10 Андрея Берсенева о сложении им полномочий. Одновременно с решением об этом были назначены дополнительные выборы в Собрание, которые пройдут в единый день голосования, 19 сентября, — сообщили в пресс-службе миасской гордумы.

Андрей Берсенев. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Это уже не первый случай за последнее время, когда парламентарии отказываются от своих полномочий. Ранее депутат Законодательного собрания Челябинской области Вячеслав Ершов, ставший героем скандала с заниманием денег в долг, добровольно сдал свой мандат.

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