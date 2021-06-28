Видео ДТП с переворотом на Университетской Набережной в Челябинске сняла камера наблюдения

Авария произошла в воскресенье, 27 июня, около 14:20. Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

На перекрестке Университетской Набережной и Чичерина столкнулись Audi и Kia. От удара немецкий автомобиль отбросило на тросовые ограждения и перевернуло через крышу на левый бок.

Момент аварии попал на видео. Незадолго до столкновения водитель Kia повернул со встречной полосы и, возможно не сразу заметил автомобиль Audi. Последний, судя по видеозаписи, ехал на большой скорости.

— Красный (KIA — Прим. ред.) по факту не виноват. Он даже на левую полосу не выехал. По 2Гис от зебры до зебры 58 метром, а черная машина проехала это расстояние за 1.8-1.9 с (по видео с секундомером), это в районе 100-110 км/ч, — прокомментировал в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во ВКонтакте Даниил Чадин.

— Обстоятельства аварии устанавливаются, пострадавших нет, — уточнили в ГИБДД города.

Между тем, челябинцы продолжают спорить о пользе тросовых ограждений, разделяющих встречные потоки на дорогах. Одни считают, они уродуют город и бесполезны при авариях. А урбанисты говорят, что чиновники, натягивая тросы, внедряют на улицы «эстетику трассы». В ГИБДД объяснили, в чем их польза.

Смотреть видеосюжет ДТП на Университетской набережной в Челябинске

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