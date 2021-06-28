Утоплением мальчика в Челябинской области заинтересовался следственный комитет

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

СК начал доследственную проверку по факту смерти 7-летнего мальчика, который утонул, купаясь в реке Тесьме.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил официальный представитель СК СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, компания детей гуляла без взрослых. По словам очевидцев, один ребенок решил искупаться и неожиданно ушел под воду. Другие мальчики начали звать на помощь. Поблизости оказалась девушка, она вытащила ребенка на берег. Подоспевшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать мальчика, но безуспешно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru