В Челябинске умерла енот Печенька, покорившая Тик-Ток

Говорят, что если отпустить енота на минуту, он убежит куда глаза глядят. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Енота Печеньку в Челябинске и ее хозяев знают многие. Дружная семейка с кошками, собаками часто путешествует на велосипедах со специальными повозками для животных. Мимишные видео набирали просмотры, но теперь Печенька больше не появится на кадрах.

Хозяйка енота Евгения рассказала «Комсомолке», что в июне 2021 года пришлось отвести питомца на стерилизацию из-за гиперактивности и возникающей агрессии. Операция прошла успешно. Печеньке наложили несколько швов. И все шло хорошо, но ночью печенька сама расковыряла раны. Утром ее нашли уже мертвой.

Сначала с агрессией животного Евгения боролась через свободу, любовь и ласку, которые она давала еноту. Она даже ушла с работы, чтобы посвятить как можно больше своего времени Печеньке. И даже несмотря на глубокие кровавые раны, укусы, которые питомец наносил своей хозяйке, она продолжала давать Печеньке все самое лучшее.

Печенька была звездой Тик-Тока, привлекая внимание интернет-пользователей своей харизмой, а на одном из видео и вовсе наряжала новогоднюю елку. Печеньку уже похоронили. Евгения опубликовала прощальное видео в Инстаграме.

В семье еще есть кошки и собаки. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Видео с Печенькой вызывали умиление. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Евгения гуляла с Печенькой буквально по 10 часов в день

Говорят, что если отпустить енота на минуту, он убежит куда глаза глядят

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