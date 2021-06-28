Закрывается хозпартнерство, которое собиралось строить скоростную железную дорогу Челябинск – Екатеринбург

Доехать на скоростном поезде от Челябинска до Екатеринбурга в ближайшие годы не получится. Фото: Тимур Ханов

Участники хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» приняли совместное решение о закрытии проектного офиса.

Как пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области, хозпартнерство прекращает свое существование из-за сложной экономической ситуации. Строительство скоростной железной дороги требует серьезных денежных вложений из бюджетов Челябинской и Свердловской областей, а также из федеральной казны.

— С учетом наличия важных социально-экономических приоритетов принято решение отложить работу над проектом на более поздний срок, — уточнили в пресс-службе.

На случай возобновления интереса к скоростной магистрали со стороны федерального правительства и крупных инвесторов в хозпартнерстве собираются подписать специальное соглашение. Документ позволит участникам поддерживать связь после закрытия проектного офиса.

Напомним, проект высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом заморозили в апреле прошлого года из-за пандемии коронавируса и связанного с ней социально-экономического кризиса.

Отложено было также дорогостоящее строительство высокоскоростной железной дороги между Москвой и Казанью, - этот проект был связан с планом создания Уральской скоростной магистрали. Предполагалось, что оба железнодорожных участка войдут в скоростной транспортный коридор, который свяжет Китай и страны Европы.

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