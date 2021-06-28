В Челябинске будут судить лидера группы сотрудников «службы безопасности банка»

Жертвами мошенников стали жители разных городов России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске будут судить лидера банды киберпреступников, похищавшей деньги со счетов граждан. 30-летний житель Свердловской области создал ОПГ, в которою вошли еще трое молодых людей 28, 26 и 24 лет. Все они были специалистами в области IT-технологий.

— В распоряжении злоумышленников оказалась незаконная база данных банковских карт со сведениями об их владельцах, кодах безопасности и сроках действия. Она была добыта нелегальным путем с помощью так называемых фишинговых сайтов — копий оригинальных сайтов авиакомпаний, банковских и микрофинансовых организаций, платежных систем, страниц авторизации и оплаты интернет-магазинов. Посещая поддельные интернет-ресурсы и оставляя на них свою персональную информацию, в том числе сведения о банковских картах, граждане делают их доступными для злоумышленников, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Преступники приобретали товары и услуги, расплачиваясь чужими картами. Если для оплаты нужно было ввести код из СМС от банка, они звонили и представлялись сотрудниками службы безопасности банка, чтобы выпросить секретные цифры.

Жертвами преступлений стали 38 человек, проживающих в Челябинске, Владивостоке, Мурманске, Москве и Липецке. Суммы покупок за чужой счет были разными, максимальная — 65 тыс. Всего преступники увели 700 тыс. рублей.

Лидера ОПГ задержали челябинские полицейские. По уголовному делу проведено более 17 компьютерных, фоноскопических, технико-криминалистических экспертиз. В ходе обысков изъято более 500 сим-карт и более 500 банковских карт, мобильные телефоны, оргтехника.

— На денежные средства в сумме более 400 тыс. рублей, изъятые у организатора преступной группы, по ходатайству следователя наложен арест, — добавили в полицейском главке.

Уголовное дело было возбужденного по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «г» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Лидеру ОПГ предъявлено обвинение по 38 эпизодам, за что ему грозит до 10 лет. Сейчас он находится под домашним арестом. Дело будет рассматривать Курчатовский районный суд.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников продолжается, все они находятся под подпиской о невыезде.

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