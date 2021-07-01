Жителей Челябинской области попросили меньше поливать огороды в жару

В селе есть водопровод, но воды в нем не хватает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Чесменского района предложила жителям экономить воду и поменьше поливать огороды. Это произошло после того, как жительница села Светлое обратилась за помощью к губернатору Алексею Текслеру. Женщина написала о нехватке воды в селе в группе «Текслер, помоги» в соцсети, где южноуральцы сообщают о всевозможных проблемах.

— В условиях аномальной жары и отсутствия осадков нет воды в домах! Ответ местных властей — большой разбор воды, так как люди поливают огороды. А как не поливать? Люди хотят спасти свой урожай, сделать заготовки на зиму. Человек на селе живет огородом! — написала женщина.

Она уточнила, что трудности возникают каждый год, и не помогает даже установка дополнительного насоса.

На обращение ответили представители администрации Чесменского района. Они предложили гражданам самим справляться с проблемой:

— В целях предотвращения острой нехватки питьевой воды, обращаемся к жителям района с просьбой экономить и рационально использовать питьевую воду, не оставлять краны на водных сетях открытыми, по возможности сократить затраты воды на полив огородов и участков, — сказано в сообщении администрации.

Напомним, проблемы с водоснабжением испытывают также жители Локомотивного. Только в июне на городском водопроводе случилось 8 прорывов. По распоряжению губернатора в Локомотивном начали замену 5,2 км аварийных труб.

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