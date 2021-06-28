В Локомотивном на юге Челябинской области построят водовод

В Локомотивном заменят аварийные участки водовода для бесперебойного обеспечения жителей чистой водой. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Локомотивном городском округе Челябинской области начались работы по замене 5,2 км аварийных сетей водопровода. Цель важной стройки — обеспечить жителей города на юге региона чистой питьевой водой. Деньги выделены по распоряжению губернатора Алексея Текслера.

В июне на водоводе Локомотивного случилось 8 прорывов. На место по распоряжению губернатора выехал министр строительства Юлий Элбакидзе. Выяснилось, корни коммунального ЧП — в бесхозяйственности местной власти, в ее равнодушии и некомпетентности.

Губернатор анонсировал кадровые изменения в администрации Локомотивного.

— Первое, что хочу сказать: я не удовлетворен качеством управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. У меня большое количество вопросов к главе городского округа. Мы совершенно точно проведем там кадровые изменения, в первую очередь среди тех, кто отвечает за сферу ЖКХ. Второе: существующий водовод либо изношен, либо тот ремонт, который проведен в 2011 г., был сделан некачественно. Я принял решение полностью поменять водовод, эти работы уже начались, мы в оперативном порядке сейчас закупаем трубу. Мы полностью заменим аварийные участки водовода, для того чтобы решить проблему водоснабжения Локомотивного, — подчеркнул Текслер.

Бесхозяйственность в Локомотивном выразилась в ненадлежащем обслуживании и эксплуатации сетей водовода; не было технической документации, гидравлических расчетов и схем. Как подчеркнул губернатор, тревогу забили слишком поздно. Ситуация фактически управляется из регионального минстроя; власти Локомотивного проявили полную неготовность решать проблемы.

— Мы все эти вещи исправим, ситуация с водоснабжением будет налажена. Сейчас вода подается по графику. Мне сообщили, что сейчас ситуацию исправляют и полностью перейдут на нормальное водоснабжение. Но, учитывая те риски, которые остаются, мы полностью заменим аварийный участок водовода и решим проблему Локомотивного, — обозначил глава области.

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