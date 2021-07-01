Сесиль Плеже сравнила челябинский Париж с французским

Телеведущая из Франции путешествует по Челябинской области. Фото: misscecile/instagram.com

Актриса и телеведущая Сесиль Плеже посетила село Париж в Челябинской области. Она путешествует по региону, снимая новый выпуск проекта «Сесиль в стране чудес». Программа, в которой проверяют мифы и стереотипы о российских регионах выходит на канале «Моя планета».

Сесиль Плеже родилась в смешанной русско-французской семье и детство провела в столице Франции. Но Париж в Челябинской области ее не разочаровал.

— Невероятное село Париж. На въезде лягушки и гуси. И даже башня имеется! И живут там милейшие парижане: малочисленный народ нагайбаки. У меня самая лучшая работа, — поделилась впечатлениями телеведущая.

Сесиль Плеже со съемочной группой посетила таrже национальный парк «Таганай». В поисках необычного кадра она пришла к Каменной реке в купальнике и с надувным матрасом.

Ранее телеведущая осмотрела достопримечательности Челябинска, ей даже позволили прикоснуться к знаменитому метеориту, хранящемуся в Историческом музее, несмотря на хрупкость экспоната.

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