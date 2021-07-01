В Челябинске иномарка врезалась в тросовое ограждение

Авария произошла на улице с оживленным движением. Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла в полдень 30 июня на улице Университетская Набережная в Челябинске. Chevrolet Spark врезался в разделительное тросовое ограждение. От удара удерживающие барьер столбики погнулись, но тросы удержали иномарку, не дав ей вылететь на встречную полосу. Находившаяся за рулем женщина получила травмы.

— Водитель Chevrolet (женщина 1991 года рождения) не справилась с управлением, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

На стекле попавшей в ДТП иномарки прикреплен знак «Начинающий водитель». Точные причины аварии сейчас устанавливают.

Ранее ДТП с шестью автомобилями произошло на Копейском шоссе в Челябинске.

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