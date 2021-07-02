В Челябинской области выпал град размером с грецкий орех

Фото: Тюльпан.ку / vk.com

Сегодня днем, 2 июля, в Кунашакском районе Челябинской области прошел сильный ураган с дождями. Из-за сильного ветра были повреждены постройки и автомобили. Еще одним неприятным сюрпризом, который подготовила погода, стал град размером с грецкий орех. В администрации района рассказали о последствиях разбушевавшейся стихии.

— Вследствие стихийного бедствия пострадали частные здания и дома. Повреждены фасады зданий, у магазина «Дикси» сорвало крышу. От удара молнии загорелся камыш рядом с д. Арыково. Разбиты лобовые стекла и повреждены кузова автомобилей. По предварительным данным, соцобъекты не пострадали. Масштабы ещё уточняются, — сообщили в администрации Кунашакского района.

Напомним, в начале июня на Катав-Ивановский район обрушился мощный циклон с градом. В результате были повреждены автомобили и растения в огородах, а улицы были подтоплены из-за дождя. Один из местных жителей во время осадков даже собрал ведро с выпавшим градом.

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