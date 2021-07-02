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Общество2 июля 2021 18:20

Из-за сильного ливня в Екатеринбурге два самолета отправили на запасной аэродром Челябинска

Один рейс из Москвы, а другой — из Салехарда
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

На запасном аэродроме Челябинска приземлились два самолета, которые должны были совершить посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стал сильный ливень, который обрушился на Свердловскую область.

— Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге два рейса ушли на запасной аэродром в Челябинск. Это рейсы SU-1412 из Москвы и YC-122 из Салехарда, — рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Напомним, сегодня в Челябинской области прошел сильный ураган с дождями. Из-за сильного ветра были повреждены постройки и автомобили в Кунашакском районе. Еще одним неприятным сюрпризом, который подготовила погода, стал град размером с грецкий орех. В администрации района рассказали о последствиях разбушевавшейся стихии.

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