В квитанциях челябинцев появилась новая графа

Теперь платеж за свет, отопление и горячую воду - в одной квитанции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Челябинцы увидели в своих квитанциях за коммунальные услуги новую графу — ООО «Новые решения». Рассказываем, за что выставляют счета.
— С 1 июня обязанность по формированию и отправке единой квитанции возложена на Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» (ООО «Новые коммунальные решения»). Для удобства жителей каждому клиенту в расчетном центре заведен единый лицевой счет, по которому теперь можно совершать оплату за свет, отопление и ГВС (клиентам АО «УСТЭК-Челябинск) одним платежом, — сообщили в «Уралэнергосбыте».
Челябинцы в соцсетях интересуются, что за новая услуга. Фото: Сообщество "Парковый-2"/vk.com
В компании добавили, что индивидуальные лицевые счета клиентов «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск» будут сохранены — по ним потребители продолжат входить в личные кабинеты поставщиков ресурсов.
Как прокомментировал заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт»Андрей Святых, создание единого счета — это логичное продолжение идеи единой квитанции и следующий шаг на пути упрощения системы ЖКХ.
— Нам кажется, гораздо удобнее по одной квитанции совершать один платеж, при этом вариативность оплаты для потребителя сохраняется, а денежные средства, как и раньше, направляются непосредственно ресурсоснабжающим организациям, — добавил Андрей Святых.
В компании уточнили, что никаких дополнительных действий в связи с изменениям делать не нужно.
Напомним, с 1 июля в Челябинской области выросли тарифы ЖКХ.
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