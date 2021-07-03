На челябинской дороге появились табличка с именем погибшей в ДТП

Вот такая табличка появилась на улице 60-летия Октября. Фото: "Городские проекты в Челябинске"/vk.com

В Челябинске на улице 60-летия Октября появилась табличка с именем 54-летней Файзаны Итаяковой, которую сбил на пешеходнике пьяный в стельку водитель Nissan. Табличку повесили активисты «Городские проекты Челябинска». На ней указано, что женщина могла бы быть жива, если бы были соблюдены определенные правила.

— Этот переход ведет от остановки общественного транспорта и парка Тищенко к школе и жилым домам. И, несмотря на то, что он выполнен по новым нормам БКАД, это не спасло переходившую здесь Файзану Итаякову, — пишут активисты.

Общественники уверены, что люди продолжают гибнуть на улицах города потому, что количество установленных ядовитых знаков не помогает защитить пешехода.

— Вместо этого, в первую очередь в городе необходим комплекс мер по успокоению автомобильного трафика, включающий дизайн дорог и сужение полос до нормативных значений, приподнятые над дорогой пешеходные переходы, выполненные из отличного от проезжей части материала. Это поможет минимизировать риск подобных аварий и их последствия, — считают в «Городских проектах Челябинска».

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