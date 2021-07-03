Потерпите еще полчаса: жильцы домов на Косарева уже 20 часов сидят без света

В такую жару остаться без электричества - мучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители восьми домов на улице Косарева в Челябинске до сих пор сидят без света из-за повреждения подземного кабеля. Напомним, в управляющей компании нам сказали, что дадут электричество к обеду. Но света нет до сих пор.

— Это мучение, все гаджеты разряжены, холодильники потекли, — жалуется челябинка Елена. — Пришлось идти обедать в кафе.

В УК «Территория» КП-Челябинск сообщили, что работы уже на стадии завершения и электричество дадут совсем скоро.

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