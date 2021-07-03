В Копейске спасатели подогнали автобус, чтобы спасти детей от сильного града

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сильный град, обрушившийся на Копейск, застал врасплох около почти полсотни детей и их родителей, отдыхавших на карьере Пески. Жители благодарят спасателей за работу.

— МЧС Копейска спасли копейчан во время града. Когда начался «шторм» и посыпался град, на водоеме «Пески» находилось около 40 человек из них почти что половина детей. МЧС Копейска оперативно пригнали туда автобус и скорую помощь для эвакуации людей. Похвально. Большое спасибо, — написали в группе «Новости Копейск (В)Теме» во ВКонтакте.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по системе 112 на центральный пункт пожарной связи Копейского пожарно-спасательного гарнизона начали поступать звонки от населения о том, что на карьере Пески идет сильный град, а отдыхающим негде укрыться.

— Незамедлительно к месту вызова выехали подразделения копейских огнеборцев для уточнения обстановки. На месте сотрудники МЧС приняли решение о взаимодействии с администрацией ГО. Был запрошен автобус, на котором до автостанции Копейска были эвакуированы 20 взрослых и 20 детей (приблизительно). Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе.

О том, насколько страшно оказаться без укрытия во время града рассказала в комментариях Елена Ефимова-Корнеева:

— Лет 20 назад имела счастье попасть под град на Песках... Укрывались покрывалами, чтоб хотя бы лицо и голову не побило, а вот ноги до кровавых синяков... Жутко и больно.

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