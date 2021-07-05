«Неделя была жаркой»: власти подсчитали, сколько челябинцев посетили городские пляжи

Вечером в пятницу было много желающих отдохнуть на Смолино Фото: Ирина ФАДЮШИНА

За прошлую неделю городские пляжи посетили более 40 тыс. человек. Об этом рассказал на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

— Прошедшая неделя была жаркой. 23 места, разрешенных для купания, посетило более 40 тыс. человек. Спасательной службой на водных объектах 18 человек, из них 13 — дети, — рассказал Александр Астахов.

Продолжаются рейды по диким пляжам. Со 1800 отдыхающими провели разъяснительные беседы. Рассказываем, на каких пляжах официально разрешено купаться в Челябинске.

С сегодняшнего дня в Челябинске резко похолодало. Рассказываем, когда вернется жара.

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