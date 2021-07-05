Полетят багажом: в Челябинске собрали деньги на отправку спасенных медвежат в реабилитационный центр

Скоро медвежата полетят в Хабаровск. Фото: фонд зоозащиты «Спаси меня»/vk.com

В Челябинске собрали необходимую сумму для отправки медвежат Варвары и Баграта в хабаровский реабилитационный центр «Утес». Необходимую сумму — 180 тыс. рублей собирали, что называется, с миру по нитке.

Шажок к свободной жизни мишек помогли сделать обычные люди. Крупных пожертвований от меценатов, к сожалению, не поступало, отмечает Карен Даллакян.

Медвежата пока продолжают жить в приюте «Спаси меня». Все средства собрали, но теперь возникла новая проблема: из-за того, что мишек будут перевозить в багаже, подходит не каждый рейс.

— Возникла проблема в выборе авиакомпании, не каждый самолет может багажный отдел обеспечить вентиляцией. Сегодня-завтра будут вестись переговоры с авиакомпанией, выбираем борт для отправки, — сообщил Карен Даллакян.

Но в приюте есть и другие животные, поэтому сборы там ведутся постоянно. Например, сейчас волонтеры просят привозить из садов скошенную траву, одуванчики, лопухи, ветки яблонь, вишни, груши, березы и осины. Кроме этого, ведется и денежный сбор:

— Пока погода позволяет — летний сезон, идет реконструкция приюта. Много средств нужно на ремонт и подготовку зимних помещений. Ремонтные работы пока стоят из-за отсутствия денег, — рассказал основатель приюта Карен Даллакян.

Напомним, при хорошем раскладе маленькие подопечные Карена Даллакяна смогут жить в дикой природе. Варвару совсем крошечной подобрал житель Чебаркуля и принес малышку на людный пляж. Резонансное видео попало в сеть и мужчиной заинтересовались полицейские, ведь дикое животное частным лицам содержать запрещено. Чуть позже в приют передали еще одного косолапого — Баграта из Пермского края. Оттуда передали сотрудники местного Росприроднадзора для дальнейшей отправки в Хабаровск.

Смотреть видеосюжет Челябинцы собрали деньги на отправку медвежат в Хабаровск

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