Чистые технологии: на «Инномпроме» Текслер подписал важные соглашения

Губернатор Челябинской области работает на "Иннопроме-2021". Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 5 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает на международной выставке «Иннопром-2021» в Екатеринбурге.

На главной индустриальной площадке страны, которой на несколько дней стал город-сосед, прошла стратегическая сессия «Гибкое производство. Максимальная адаптация» под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

На «Иннопроме» Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии в сфере создания и внедрения технологий и оборудования для производства СПГ. Документ заверен минпромторгом РФ, правительством Челябинской области, промышленной группой «Конар» и ПАО «НОВАТЭК».

Тема соглашения - сотрудничество по инновационному проекту создания технологии эффективного обеспечения подачи морской воды для тушения пожаров на морских нефтегазовых сооружениях.

Кроме того, в присутствии главы региона подписаны три соглашения между ПГ «Конар» и рядом европейских компаний. Например, с испанской компанией «INDAR», мировым лидером в сфере производства электрогенераторов и электродвигателей для судостроения и иных отраслей, «Конар» намерен сотрудничать по локализации производства в этой сфере.

Два соглашения заключены с итальянскими компаниями PAMA S.p.A. и ATP Group, которые традиционно сотрудничают с ПГ «Конар».

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