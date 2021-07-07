Роспотребнадзор проверил воду в Тургояке после того, как отдыхающие покрылись сыпью

После купания в Тургояке на коже отдыхающих появились красные пятна. Фото: Ольга Балютова

Отдыхавшие на озере Тургояк южноуральцы рассказали о странной сыпи, появившейся на коже после купания. После жалоб граждан проверку начали в региональном управлении Роспотребнадзора. 1 июля эксперты ведомства взяли пробы воды и песка на трех участках озера: на «Городском пляже», на территории клуб-отеля «Золотой пляж» и возле зоны отдыха «Пугачевская поляна».

Лабораторное исследование показало, что на «Городском пляже» озерная вода не соответствует гигиеническим нормам. В ней слишком много микроорганизмов.

Пробы воды из двух других точек нареканий у специалистов не вызвали.

Качество песка, взятого на всех трех пляжах соответствует гигиеническим нормативам.

Ранее в региональном министерстве экологии заявляли, что в воде озера Тургояк нет вредных примесей, а высыпания на коже купальщиков — результат аллергии на цветущие водоросли и пыльцу хвойных деревьев.

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