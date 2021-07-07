В Челябинске такси врезалось в электроопору

Иномарка съехала с дороги и врезалась в столб. Фото: ГИБДД Челябинска

Авария с участием такси произошла поздним вечером 6 июля в челябинском микрорайоне Чурилово. Рядом с домом №9А на улице Линейной Volkswagen врезался в электроопору.

— Водитель не справился с управлением, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

В ДТП травмы получила 31-летняя пассажирка такси. 50-летний водитель не пострадал.

Напомним, сегодня в микрорайоне Чурилово отключили светофоры. Движение не будут регулировать сразу на двух перекрестках.

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