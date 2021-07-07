В Миассе мотоциклист протаранил два автомобиля

Мотоциклист получил травмы в аварии в Миассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП случилось в 21:34 6 июля на проспекте Макеева в Миассе. 36-летний мужчина на мотоцикле Ducati врезался в припаркованные Kia Rio и Nissan X-Trail. После столкновения мотоцикл проехал еще немного и упал.

— Водитель не справился с управлением, — пояснили причины аварии в Миасском отделе ГИБДД.

Мотоциклист получил травмы, с места происшествия его госпитализировали.

Напомним, вечером 6 июля произошла также авария с такси в Челябинске. Пострадала пассажирка иномарки.

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