В Миассе мотоциклист протаранил два автомобиля

Мотоциклист получил травмы в аварии в Миассе
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ДТП случилось в 21:34 6 июля на проспекте Макеева в Миассе. 36-летний мужчина на мотоцикле Ducati врезался в припаркованные Kia Rio и Nissan X-Trail. После столкновения мотоцикл проехал еще немного и упал.
— Водитель не справился с управлением, — пояснили причины аварии в Миасском отделе ГИБДД.
Мотоциклист получил травмы, с места происшествия его госпитализировали.
Напомним, вечером 6 июля произошла также авария с такси в Челябинске. Пострадала пассажирка иномарки.
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