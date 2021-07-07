В Копейске по решению губернатора отремонтируют Парк Победы

В Копейске возродят парк, построенный в 50е годы ХХ века. Фото: gubernator74.ru

Главный парк Копейска построили в 50е годы ХХ века. С тех пор реконструкции общественного пространства толком не было: только точечный ремонт. Болели деревья, разрушались дорожки, но ни одна служба на постоянной основе парк не обслуживала.

Губернатор Алексей Текслер в среду, 7 июля, объявил о решении реконструировать место отдыха. Проект первого этапа реконструкции готов. Он оценивается в 135 млн рублей. По распоряжению губернатора из областного бюджета будет выделено 90% требуемой суммы.

«Принял решение о реконструкции парка Победы в Копейке. Жители заждались современного пространства для отдыха и прогулок. Новые парки создаем по всему региону», — сообщил Алексей Текслер на странице своего аккаунта в Инстраграм.

В пресс-службе главы региона сообщили, что обновление парка будет проходить в два этапа. Первый — прокладка и переустройство коммуникаций, монтаж системы освещения и видеонаблюдения, земляные работы. Появятся входные группы, озеленение.

Проект обязательно представят копейчанам, а после мэрия приступит к строительству.

Кстати, рядом с парком расположен стадион «Химик», и после реновации масштабное городское пространство ответит всем запросам копейчан — любителей тихих прогулок и тех, кто предпочитает отдыхать активно

Благоустройством, напомним, занялись в Нязепетровске: в маленьком городе строят набережную. Деньги, 50 млн руб., Нязепетровск выиграл, участвуя во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

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