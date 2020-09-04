Круче, чем в Челябинске: в небольшом городке Челябинской области взялись с обустройство набережной

Для Нязепетровска благоустройство набережной станет большим событием. У жителей наконец появится современное, красивое и комфортное место отдыха. Фото: администрация Нязепетровска

Небольшой городок Нязепетровск, что находится на Северо-Западе Челябинской области области, получит 50 млн рублей на благоустройство набережной. Деньги город выиграл во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом рассказали в министерстве строительства и инфраструктуры региона. По проекту набережная должна преобразиться до неузнаваемости. Сравните сами.

Так набережная выглядит сейчас. Фото: администрация Нязепетровска

А такой может стать. Фото: администрация Нязепетровска

В планах у властей сделать теплую смотровую башню с интерактивными панелями внутри, летнюю сцену на воде, фотозоны, детскую площадку, кафе, пирсы, скамейки, качели, общественный туалет и другие объекты. Летом нязепетровцы смогут смотреть тут кино, проводить концерты, свадебные церемонии, кататься на лодках, катамаранах. А зимой — на коньках, лыжах, санях.

Круглый год можно будет заниматься спортом и ловить рыбу. Обойдется благоустройство модной набережной в 75 миллионов рублей. Часть денег город получит из федерального бюджета, часть из регионального и муниципального, а часть дадут местные предприятия.

На берегу хотят сделать фотозоны, фоном которых станет прекрасный вид на пруд. Фото: администрация Нязепетровска

Фото: администрация Нязепетровска

Вот какой досуг можно организовать на набережной. Фото: администрация Нязепетровска

Жители любят гулять по набережной, любуясь водоемом. Фото: администрация Нязепетровска

Зимой на набережной можно будет кататься на санях, коньках, лыжах. Фото: администрация Нязепетровска

Если все будет сделано, как на картинке, набережная без преувеличения станет лучшим местом отдыха в городе. И нязепетровцам позавидуют даже челябинцы.

Берег Миасса пока, увы, не может похвастаться благоустройством. Недавно за «Садом камней» поставили скамейки и декоративные камни. Но присесть и насладиться видом челябинцы не могут из-за высокого гранитного ограждения. Однако печальнее, что новые объекты поставили на разваливающееся покрытие.

Другой берег, где есть единственный благоустроенный спуск к воде, тоже не вызывает восхищения. Например, две бронзовые лягушки, играющие на саксофоне и трубе, не понравились горожанам еще на стадии проекта. А белые декоративные элементы из пластика удешевляют общее благоустройство. Да и спокойно посидеть у воды вечером здесь вряд ли получится, потому что тут курят кальяны и устраивают дрифты. По мнению урбаниста Льва Владова, люди отдыхают таким образом, потому что власти не предоставили им альтернативы: какое благоустройство — такое и поведение.

Да и сам Миасс в мусоре и зарослях. Но с прошлого года власти обратили на это внимание, и реку наконец начали чистить.

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