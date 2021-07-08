В Челябинской области за день выявили 248 заболевших коронавирусом

Фото: В Челябинской области умерли уже более 3 тысяч больных коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области подтвердили диагноз Covid-19 у 248 человек.

Сейчас на лечении находятся 2756 больных коронавирусом.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от коронавирусной пневмонии скончались 11 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Челябинской области заразились более 68 тыс. человек.

Напомним, из-за роста заболеваемости с сегодняшнего дня открывают новый ковидный госпиталь. Он находится в Копейске и сможет принять 120 пациентов.

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