«Новые коммунальные решения» объяснили челябинцам, где искать счет в новой квитанции за свет и отопление

Как изменилась квитанция за отопление и свет. Фото: "Уралэнергосбыт"

В июне челябинцы получили единую квитанцию за свет, тепло и горячую воду от «Новых коммунальных решений». Что изменилось — рассказали специалисты Единого расчетно-информационного центра «Уралэнергосбыт».

— ЕЛС (единый лицевой счет) уникален для каждого потребителя. По нему можно оплатить сразу несколько услуг ЖКХ. Например, в Челябинске по ЕЛС доступны электроэнергия, отопление и горячее водоснабжение, по области — пока только начисления по электроэнергии, — пояснили в ЕРИЦ «Уралэнергосбыта».

Как выглядят теперь квитанции:

— В объединенной квитанции остался один QR-код. Раньше их было два — на оплату электроэнергии в «Уралэнергосбыт» и отопления в УСТЭК-Челябинск.

— Лицевые счета ресурсоснабжающих организаций также сохранились. На них отображаются все поступающие от населения деньги. Они же нужны для регистрации в личных кабинетах «Уралэнергосбыт» и УСТЭК-Челябинск, передачи показаний на сайтах компаний и оплаты в личном кабинете поставщиков ресурсов.

— Блоки с показаниями и расчетами по каждой отдельной услуге остались прежними. Здесь — информация о стоимости тарифов, объемы потребления и показания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru