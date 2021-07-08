В Челябинске восстановили испорченные вандалами скульптуры из песка

Песочные актеры как будто с опаской озираются вокруг Фото: Дарья МАРКОВА

Художники восстановили фигуры из песка, которые испортили хулиганы. Они повредили три полюбившиеся челябинцам песчаных фигуры. У символа Челябинской области — верблюда сломали уши, нос и седло. Песчаным актерам разбили лица. А фигуре советского физика Игоря Курчатова обкромсали нос.

Художники приклеили отвалившиеся куски песка на специальный клей. А какие-то детали пришлось создавать заново. Сейчас фигуры выглядят как новые, посмотреть на них каждый день приходят десятки жителей города.

Реставратор поработал хорошо — верблюд как новенький Фото: Дарья МАРКОВА

Информации по хулиганам в УМВД России по Челябинку пока нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют, кому не давали покоя арт-объекты в Саду камней.

— По факту вандализма проводится проверка. Как только будет какая-то информация, сообщим, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На фигуры каждый день приходят полюбоваться челябинцы Фото: Дарья МАРКОВА

Ждут результатов проверки и в администрации Челябинска. Они обещают усилить контроль за теми, кто приходит не только посмотреть на скульптуры, но и напакостить:

— Там работает охрана в ночное время. Сейчас планируем усилить ее.

Напомним, неприятный инцидент произошел ночью в понедельник, 5 июля. Неизвестные испортили три фигуры, которые недавно установили в Саду камней.

Смотреть видеосюжет В Челябинске хулиганы поломали песчаные скульптуры в Саду камней

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