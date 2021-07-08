В Челябинске восстановили испорченные вандалами скульптуры из песка

Песочные актеры как будто с опаской озираются вокруг
Фото: Дарья МАРКОВА
Художники восстановили фигуры из песка, которые испортили хулиганы. Они повредили три полюбившиеся челябинцам песчаных фигуры. У символа Челябинской области — верблюда сломали уши, нос и седло. Песчаным актерам разбили лица. А фигуре советского физика Игоря Курчатова обкромсали нос.
Художники приклеили отвалившиеся куски песка на специальный клей. А какие-то детали пришлось создавать заново. Сейчас фигуры выглядят как новые, посмотреть на них каждый день приходят десятки жителей города.
Реставратор поработал хорошо — верблюд как новенький
Фото: Дарья МАРКОВА
Информации по хулиганам в УМВД России по Челябинку пока нет. Сейчас сотрудники полиции выясняют, кому не давали покоя арт-объекты в Саду камней.
— По факту вандализма проводится проверка. Как только будет какая-то информация, сообщим, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На фигуры каждый день приходят полюбоваться челябинцы
Фото: Дарья МАРКОВА
Ждут результатов проверки и в администрации Челябинска. Они обещают усилить контроль за теми, кто приходит не только посмотреть на скульптуры, но и напакостить:
— Там работает охрана в ночное время. Сейчас планируем усилить ее.
Напомним, неприятный инцидент произошел ночью в понедельник, 5 июля. Неизвестные испортили три фигуры, которые недавно установили в Саду камней.
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