Текслер собрал заседание оперштаба из-за пожаров на юге области

Губернатор рано утром собрал оперативное совещание по борьбе с лесными пожарами, бушующими на юге области. Фото: телеграм-канал Е-область.

Сегодня, в 8.00, в Главном Управлении МЧС по Челябинской области губернатор Алексей Текслер созвал оперативное совещание по ликвидации лесных пожаров, полыхающих на юге Челябинской области.

Ночью глава области общался с главами муниципалитетов, где горит лес. Усилиями областных властей к тушению огня привлечены вертолеты МЧС - из Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Всего на месте с огнем борются более 200 человек и 60 единиц техники. К местам возгораний подошли два пожарных поезда — из Карталов и Магнитогорска.

В Инстаграм ночью губернатор сообщил: «С 5.00 начнет работать авиация МЧС России. Главы районов постоянно докладывают мне по ситуации. Продолжается тушение пожаров в Карталинском и Нагайбакском районах».

Авиация и дальше будет работать, подчеркнул Алексей Текслер: главное — пролить водой как можно большую площадь.

Лесные пожары раздувает ветер. Прогноз погоды неутешительный: дождей не ожидается. По информации ГУ МЧС по Челябинской области, огнем охвачено почти 3 тыс. га. Частично эвакуирован поселок Запасной в Карталинском районе; огонь подступал к селу Париж, но пламя сбили.

Паники нет: глава Карталинского района Анатолий Вдовин по видеосвязи доложил губернатору, что народ готов к эвакуации. Часть жителей п. Запасной, к которому подошел огонь, разместилась в школе п. Новокаолиновый; кто-то уехал к родственникам. Запас воды и провианта есть.

Главное — оперативно информировать людей о ситуации. Алексей Текслер поручил обойти все дома, расположены на потенциально опасной территории, людям необходимо выдать инструкции, как действовать в данной ситуации.

— Как только мы получили сообщение о верховых пожарах в соседних районах, поехали в поселки. Пожаров у нас нет, но мы подготовили людей и технику на случай прихода огня. Сейчас готовы помочь соседям — тушить пожары, размещать людей, — говорит глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов.

Сегодня пройдет еще одно заседание оперштаба. Информацио о ситуации губернатор получает каждые 30 минут.

КСТАТИ

ЕДДС обращается к водителям Челябинской области с просьбой воздержаться от поездок в пожароопасные районы: «В связи с пожароопасной обстановкой (лесные пожары), не рекомендуются поездки в населенные пункты: Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запасное, Мочаги, Кизилчилик, Париж».

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