Прокуратура начала проверку после сброса куриных останков в реку Теча

Фото: vk.com/tulpankunashak

В Челябинской области проведут проверку после жалоб жителей Кунашакского района на деятельность местной птицефабрики ООО «Уральская мясная компания».

Граждане сообщали о сливе производственных отходов в реку Теча. Среди попавшего в водоем мусора нашли куриные кости. Жители также жаловались на нашествие мух. Появление невероятного количества насекомых связывали с неаккуратным обращением с отходами на птицефабрике.

Теперь совместную выездную инспекцию организуют районная прокуратура, управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

— Будет дана оценка действиям предприятия по соблюдению норм закона. При наличии оснований будет решен вопрос принятия мер прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее в региональном министерстве экологии потребовали оштрафовать фирму, отвечающую за очистку стоков птицефабрики. На очистные сооружения неоднократно отправляли требования об устранении нарушений, но их не выполняют.

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