«Ночь была бессонная»: Текслер сообщил об обстановке с лесными пожарами

На юге Челябинской области остаются три очага лесных пожаров. Фото: t.me/kartalinka

На юге Челябинской области бушуют лесные пожары. С огнем борются более 200 человек и 60 единиц техники. В том числе, тяжелой — в Карталинском районе, например, работают пожарные поезда, прибывшие из Карталов и Магнитогорска. С неба на огонь обрушивается воды — работает авиация ГУ МЧС, прибывшая из Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Сегодня утром губернатор собрал оперштаб по борьбе с огнем. Всю ночь главе региона с мест докладывали оперативную обстановку.

— Ситуация была и остается непростой. Пожары начались вчера, во второй половине дня. Ситуация осложнялась усилением ветра, и до штормового. Это и определило проблему верховых пожаров — они быстро начали распространяться. Пожары были и в Уйском районе, с этой ситуацией справились еще вчера вечером. В Карталинском районе и Нгайбакском районе пожары продолжаются. В настоящий момент зафиксировано три очага пожара; четыре населенных пункта находятся под угрозой. Все силы и средства и ГУ МЧС по региону, и региональной противопожарной службы были направлены к очагам пожаров. Основная задача, которая ставилась перед спасателями и пожарными — не допустить переброску пламени на жилые постройки, дома, — сказал губернатор.

При этом, как подчеркнул Алексей Текслер, реальная угроза населенным пунктам была: случалось, пламя подступало и к границам поселков. Но работа пожарных, спасателей, добровольцев, опахивающих села по периметру, блокировала огонь.

В п. Запасное Карталинского эвакуировали часть жителей, их разместили в школе соседнего поселка.

— Ночь для всех нас была бессонной, но, тем не менее, считаю, что ситуацией мы справились. Угроза остается. Вчера было принято решение привлечь авиацию МЧС: благодарю министерство за оперативную реакцию, — говорит губернатор.

Авиация и наземная техника работают на пожарах и сейчас. Есть риск усиления ветра. На оперштабе договорились усилить группировку. Главы на местах работают с жителями — обеспечивают водой, информируют о складывающейся картине. Но сейчас, как подчеркнул губернатор, ситуация стала лучше.

Сегодня оперштаб соберется еще раз.

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