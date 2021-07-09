Бывший пресс-секретарь губернатора Челябинской области стал фигурантом уголовного дела

Дмитрий Федечкин в студии радио "Комсомольская правда" (95,3 FM в Челябинске)

На Дмитрия Федечкина завели уголовное дело. Расследование идет на Сахалине, где он сейчас живет. Статья, которую вменяют Дмитрию Федечкину, не раскрывается, сообщают наши коллеги ИА «КП-Сахалин».

По предварительным данным, его подозревают в финансовых махинациях во время работы в издательском доме «Губернские ведомости», которым Дмитрий Федечкин руководил. Ранее в офисе издательского дома прошли обыски.

Дмитрий Федечкин до недавнего времени занимал пост заместителя губернатора Сахалинской области, курировал информационную политику администрации. Однако после обысков он ушел в отставку.

Напомним, ранее Дмитрий Федечкин работал пресс-секретарем бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. До переезда на Сахалин он занимал должности также в «Русской медной компании» и администрации Свердловской области.

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