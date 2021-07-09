В Челябинской области возбудили три уголовных дела по факту лесных пожаров на юге региона

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сотрудники отдела дознания МЧС возбудили три уголовных дела по факту лесных пожаров на юге Челябинской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Ход расследования этих дел находится на контроле региональной прокуратуры. Также надзорное ведомство проверяет пункты временного размещения граждан в Карталинском районе.

— Карталинский городской прокурор Сергей Чеурин выехал в пункт временного размещения эвакуированных в поселок Снежный. Прокурор пообщался с людьми, размещенными в местной школе, осмотрел условия размещения. Граждане едой, водой и спальными местами обеспечены, жалоб на условия размещения не поступило, — сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Фото: прокуратура Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

Кроме того, Карталинская городская прокуратура организовала «горячую линию», на которую граждане могут обратиться по вопросам правовой помощи в сложившейся ситуации. Звонить можно сразу по двум номерам телефонов: 8 (35133) 2-07-49, 89122348415.

Сейчас на юге области полыхает три очага природных пожаров: горит 4,8 тыс. га. Самый крупный, в 2 тыс. га, — в Нагайбакском районе. В ГУ МЧС по Челябинской области заявляют, что сохраняется угроза четырем поселкам.

Так, под ударом п. Новокаолиновый, Карталинский район. В нем проживает 1324 человека.

В п. Джабык живет 738 человек. Сейчас Джабык эвакуируют — автобусами; 100 человек вывез электропоезд. Из-за сильного огня пламя перекинулось на жилые дома в поселке.

В поселке Запасное проживает 318 человек. В Париже (Нагайбакский район) — 1712 человек. В Париже не только частный сектор — есть многоквартирные жилые дома.

В данный момент в Джабык приехал губернатор Алексей Текслер. В Карталинский район он выехал из Троицка, прервав работу на конференции «Расулевские чтения».

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