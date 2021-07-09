Площадь лесных пожаров в Челябинской области выросла до 4800 га

Огонь с площади 916 га разросся до 4800 га. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар в Нагайбакском, Карталинском и Увельском районах Челябинской области продолжает бушевать. Огонь и не думает униматься, несмотря на все усилия пожарных. Еще утром называлась цифра 916 га.

— По данным авиаразведки, который провел вертолет Ми-8 МЧС России, общая площадь возгорания — 4800 га, — сообщили КП-Челябинск в ГУ МЧС по Челябинской области.

В группе «Легион-Спас», которая помогает с эвакуацией людей, сообщают, что огонь подбирается к поселку Еленинка. Ранее пожарным удалось отстоять поселок Париж. Час назад огонь был в двух километрах от поселка Новокаолиновый, от Запасное —300 метров, Джабык — 4 км. Жителей эвакуируют.

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