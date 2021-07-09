Лесные пожары в Челябинской области, последние новости на 10 июля 2021: два поселка в огне, трое пострадавших и помощь погорельцам

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Челябинское области уже вторые сутки полыхают лесные пожары. Огнем охвачены сразу три района — это Карталинский, Нагайбакский и Увельский. По последним данным МЧС, общая площадь возгорания составляет порядка 5 тысяч квадратных метров. Публикуем последние новости о лесных пожарах в Челябинской области на 10 июля 2021 г.

— Авиацией МЧС России совершено 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн. Для усиления группировки вылетел самолет Ил-76 МЧС России. К ликвидации пожара привлечены около 500 человек и 115 единиц техники, 4 пожарных поезда, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Из-за лесных пожаров пострадали поселки Джабык и Запасное Карталинского района. Жителей этих населенных пунктов эвакуировали на поездах и автобусах. По информации регионального Минздрава, пострадали три человека — у них выявлены ожоги легкой степени.

— В настоящий момент с пострадавшими работает психолог, пункты временного размещения сопровождают медицинские работники, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В поселке Джабык, куда в самом начале перекинулся огонь от лесного пожара, сгорело 63 строения, 40 из них — жилые дома. Сейчас там непрерывно проводится мониторинг обстановки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Огонь до поселка Запасное добрался вечером в пятницу, 9 июля. По информации МЧС, повреждены 2 дачных и 6 жилых строения. Возгорание в этом населенном пункте ликвидируют 80 человек, 24 единиц техники и два пожарных поезда.

В селе Париж Нагайбакского района лесной пожар подобрался к окрестностям. На протяжении целого дня пожарные и добровольцы противостояли стихии. Остановить распространение огня удалось только поздним вечером.

— Активно помогают волонтеры, продуктами помогла местная предприниматель Васильева. Поставила их в школьную столовую, где кормят огнеборцев и добровольцев, — рассказал вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын, который сейчас работает в Нагайбакском районе.

В поселке Джабык живет 738 человек, в Запасном — 318, а в Париже — 1712.

В Карталинском районе из-за ситуации с лесными пожарами было введено временное ограничение на движение транспорта. Такие меры будут действовать до 12 июля.

— Ограничения будут действовать на автомобильной дороге Фершампенуаз – Париж – Железнодорожная станция Джабык (участок с км. 30,264 по км. 48,955), а также на автомобильной дороге Еленинка – железнодорожная станция Джабык, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершил рабочий выезд в охваченные огнем районы. Он остался тут почти на сутки и уже провел заседание оперативного штаба. Глава региона поручил составить списки пострадавших людей и провести инвентаризацию имущества. Также было решено направить материальную помощь всем пострадавшим.

Алексей Текслер во время беседы с одним из погорельцев. Фото: инстаграм губернатора

Смотреть видеосюжет Алексей Текслер работает в поселке Запасное

По факту лесных пожаров орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

Это были последние новости о лесных пожарах в Челябинской области на 10 июля 2021 г.

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