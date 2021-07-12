На Таганае начали перепись исчезающих орхидей

Внимание уделяют каждому отдельному растению. Фото: Нацпарк «Таганай»

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области начали летний пересчет орхидей редких и исчезающих видов. Специалисты обходят места произрастания цветов и тщательно заносят данные в особый список.

В первую очередь осмотрели окрестности Ахматовской копи. Недавно туристы, пробравшиеся в этот труднодоступный уголок нацпарка, уничтожили там краснокнижные орхидеи.

— Несколько растений пострадали от рук неизвестных пока вандалов. Но другие чувствуют себя довольно неплохо, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Пересчет орхидей на Тагане будет продолжаться все лето. Растения разыскивают в лесах в период цветения, когда они лучше заметны. В августе должна зацвести гудайера ползучая, но работники нацпарка не исключают, что из-за жаркой погоды в этом сезоне она распустится раньше обычного срока. Еще одну редкую орхидею — гнездовку настоящую — в этом году занести в списки не успели как раз из-за того, что она отцвела раньше срока.

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