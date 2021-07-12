В Челябинской области начались выплаты пострадавшим при лесных пожарах

Сотрудники органов соцзащиты принимают заявления у жителей поселков Джабык и Запасное. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Карталинском районе Челябинской области продолжается прием заявлений от жителей поселков Джабык и Запасное, пострадавших при лесных пожарах.

— В выходные мы приняли 184 заявления. Всем деньги уже перечислены на счета. В понедельник, 12 июля, мы получили еще 111 заявлений. Список документов для получения материальной помощи минимальный — нужен только паспорт и номер счета. Если требуется восстановление документов, оперативно подключаются сотрудники правоохранительных органов, — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В минсоцотношений напоминают: кроме того, тем жителям поселков, кто в пожарах утратил имущество частично, выплатят по 50 тысяч рублей. Полностью лишившиеся имущества получат по 100 тысяч рублей. Выплаты предоставляются на каждого члена семьи.

— Поступили заявления от 13 человек. Финансовая помощь будет предоставлена тем, кто зарегистрирован и проживает в поселках Джабык и Запасное и чье имущество было утрачено полностью или частично в результате пожара. Для получения помощи необходимо заявление, паспорт и номер счета. Степень утраты имущества будет определяться на основании актов обследования, которые составили сотрудники соцзащиты. Заявления будут оперативно обрабатываться ежедневно, — подчеркнула министр.

В поселках Джабык и Запасное работает министр социальных отношений региона. По всем вопросам можно обратиться в управление соцзащиты в Карталах.

Тем, кто подал заявление, но не имеет счета, сотрудники Сбербанка в Джабыке и Запасном помогут оформить все документы.

Сегодня жителям поселков помогают вывозить уцелевшие вещи.

Работает горячая линия по вопросам оказания материальной помощи пострадавшим. Тел. 8 (35133) 5-59-91

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