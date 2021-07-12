Жителям сгоревших поселков в Челябинской помогут вывезти вещи

В Джабыке и Запасном люди пишут заявления на материальную помощь. Фото: министерство социальных отношений Челябинской области.

Со сгоревших участков в поселках Джабык и Запасное Карталинского района жителям помогут вывезти уцелевшее, после чего приступят к расчистке местности — важно подготовить землю под строительство. Сегодня, 12 июля, погрузкой и вывозом займутся сотрудники Уральского спасательного центра МЧС РФ.

«Сгорел дом, мотоблок, в хозяйстве много было инструмента. Конечно, огонь почти все уничтожил, но хочется собрать уцелевшее», — цитирует пресс-служба губернатора Челябинской области жителя Джабыка Виктора Васильева.

Накануне в Джабык по решению губернатора Алексея Текслера приехали замглавы региона Сергей Сушков, министр строительства Юлий Элбакидзе. На месте они оценивают ситуацию по будущему строительству.

Предстоит решить вместе с жителями, возводить ли дома на прежнем месте или выплатить компенсацию на покупку недвижимости в других поселках. Как ранее подчеркивал губернатор, вопрос нужно решать индивидуально с каждой семьей.

Напомним, пострадавшим от огненной стихией уже получают материальную помощь. По 10 тыс. руб. на человека предоставляется разовая выплата на неотложные нужды. Прием заявлений продолжается.

Кроме того, за частично утраченное имущество пострадавшим выплатят 50 тыс. рублей; за полностью сгоревшее — 100 тыс. рублей. В министерстве социальных отношений региона подчеркивают: размеры выплат соответствуют федеральным и рассчитываются на человека.

В министерстве социальных отношений Челябинской области работает горячая линия по вопросам оказания материальной помощи пострадавшим: (351) 335-59-91.

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