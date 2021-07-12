Море ждет: по поручению Путина дети из Челябинской области отдохнут в «Смене» и в «Артеке»

Ребята из Челябинской области отдохнут на побережье Черного моря. Фото: Виталий КАРНАУХ

Лагерь «Роднички» в Нагайбакском районе эвакуировали 8 июля, загодя, еще до начала лесного пожара. Для 118 детей прошло всего пять дней смены.

Несправедливость обстоятельств, вызванных стихией, исправлена. По решению президента страны Владимира Путина ребята отдохнут на Черном море.

10 июля по телефону губернатор Алексей Текслер доложил главе государства о ситуации в регионе. Владимир Путин поручил организовать отдых на черноморском побережье детям, которым не удалось отдохнуть в «Родничках».

В регионе сразу переговорили с семьями, чьих детей эвакуировали. Как сообщает пресс-служба губернатора, не все родители по разным причинам пожелали отправить детей на море.

В тот же день определилось, что 93 школьника отдохнут в Анапе, во Всероссийском детском центре «Смена». Девятерым самым маленьким подготовили путевки в международный детский центр «Артек».

Сейчас 102 ребенка готовятся к дороге: проходят медкомиссию, сдают тест ПЦР. Впереди — дальний путь, идет большая организационная работа по безопасному путешествию к морю.

Из Нагайбакского района ребят доставят в Магнитогорск на автобусах, с сопровождением полиции. Аэропорт подготовит для детей зеленый коридор. Ребят, отправляющихся в «Артек», будут ждать в Симферополе. Чартер в Анапу организован с участием спонсоров.

С детьми на море будут педагоги средней школы Фершампенуаза.

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