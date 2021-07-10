Текслер рассказал Путину о борьбе с лесными пожарами

Сегодня губернатор Алексей Текслер рассказал президенту страны о борьбе с лесными пожарами на юге области. Со вчерашнего дня глава региона работает в зоне ЧС. Фото: gubernator74.ru

В субботу, 10 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о борьбе с лесными пожарами президенту Владимиру Путину.

Как сообщает ТАСС, президент предложил главе региона подготовить и внести предложения по восстановлению сгоревшего в пожарах жилья.

Кроме того, Владимир Путин поручил организовать отдых на Черном море для детей из лагеря, эвакуированных из-за пожаров в Челябинской области, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, 118 детей и 22 человека персонала лагеря «Роднички» в Нагайбакском районе, в 10 км от села Париж, эвакуировали загодя, 8 июля. Кстати, сейчас пожарные и волонтеры отбивают атаку огня у «Родничков». Им в помощь прибыло более 50 казаков из разных районов.

Напомним, по данным на вчерашний день в поселках Джабык и Запасное сгорело 72 строения, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дач.

Губернатор Алексей Текслер со вчерашнего дня работает в зоне пожарищ: оперштаб собирается в поселке Новокаолиновый. Пожары тушит наземная группировка — более 500 человек, работает 118 единиц техники, 4 пожарных поезда; авиация — Ил-76 МЧС России, борт БЕ-200 и вертолет Ми-8.

Определен размер материальной помощи. Из резервного фонда правительства Челябинской области все погорельцы из Джабыка и Запасного получат единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на неотложные нужды.

Компенсируют и утраченное имущество: в случае полной утраты — 100 тыс. руб., в случае частичной утраты — 50 тыс. руб.

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